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В Свердловской области дали отопление в 96% жилья и 99% объектах социальной сферы
2 октябрь 2018 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. По состоянию на 1 октября в Свердловской области отапливается 96% жилья и 99% объектов социальной сферы. В общей сложности теплоснабжением обеспечены 82,3 млн кв. м. жилых площадей, 1 045 школ (99%), 1 535 детских дошкольных учреждений (99%), 959 учреждений здравоохранения (98,6%), 1 030 учреждений культуры (97,2 %), 150 интернатов (100%) и 665 прочих учреждений социальной сферы (99%). Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В Екатеринбурге на отчетную дату теплом обеспечено 93% многоквартирных домов. В разрезе управленческих округов самый низкий процент подключения жилфонда сохраняется в муниципалитетах Южного управленческого округа. В свою очередь, теплоноситель доведен до всех многоквартирных домов области. Подключение жилья к теплу осуществляется в соответствии с заявками управляющих компаний и ТСЖ.
В Екатеринбурге на отчетную дату теплом обеспечено 93% многоквартирных домов. В разрезе управленческих округов самый низкий процент подключения жилфонда сохраняется в муниципалитетах Южного управленческого округа. В свою очередь, теплоноситель доведен до всех многоквартирных домов области. Подключение жилья к теплу осуществляется в соответствии с заявками управляющих компаний и ТСЖ.
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