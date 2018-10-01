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В Екатеринбурге из-за пожара на подстанции более 10 тысяч человек остались без электричества

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2018. В Екатеринбурге 1 октября 2018 года произошел пожар на подстанции АО «Екатеринбургская электросетевая компания».



Как сообщает пресс-служба «МРСК Урал», возгорание было зафиксировано в 15.36.



«В целях безопасности энергетики были вынуждены действиями оперативной бригады произвести отключение подстанции 110/6 киловольт «Керамик». В результате без электроснабжения остались потребители микрорайона Вторчермет, а именно жители квадрата улиц 2-я Новосибирская — Окружная — Ферганская — Селькоровская. Всего чуть более 10 тыс. человек», — говорится в сообщении.



После этого специалисты начали работу по ликвидации пожара. Для электроснабжения социально значимых объектов АО «ЕЭСК» готовит к развороту дизель-генераторы.

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