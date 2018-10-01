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В Невьянском районе прокуратура добивается демонтажа заборов в береговой полосе

УрБК, Невьянск, 01.10.2018. В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области прокуратура провела обследование водоохранной зоны озера поселка Осиновский Невьянского района. Установлено, что собственники земельных участков огородили свои участки по периметру заборами, которые доходят до уреза воды и заходят в водоем, что препятствует доступу граждан к водному объекту общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными водными объектами, к которым должен быть обеспечен свободный доступ граждан.



По результатам проверки прокуратура направила в Невьянский городской суд исковое заявление к собственникам земельных участков о возложении обязанностей по обеспечению свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования — озеру пос. Осиновский и его береговой полосе — путем демонтажа заборов, расположенных в двадцатиметровой береговой полосе указанного водного объекта.



Невьянский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу. Исполнение судебного решения взято на контроль прокуратуры.

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