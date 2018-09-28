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В Челябинской области подвели итоги общественных обсуждений, касающихся хранилища для финальной изоляции РАО

УрБК, Челябинск, 28.09.2018. В информационном центре по атомной энергии Челябинской области прошел круглый стол по итогам общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на размещение хранилища для финальной изоляции твердых радиоактивных отходов (РАО) III и IV классов в санитарно-защитной зоне ФГУП «ПО «Маяк» (предприятие ГК «Росатом»). Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «НО РАО».



Общественные слушания в рамках обсуждений состоялись 12 июля в Озерске. Создаваемый объект вместимостью 225 тыс. куб. м. РАО полностью покроет потребности «ПО «Маяк» по финальной изоляции РАО III и IV классов. Безопасность финальной изоляции радиоактивных отходов обеспечит система многобарьерной защиты, состоящая из инженерных и природных барьеров. После закрытия хранилища на объекте будет реализован принцип «зеленой лужайки». Эксперты отмечают, что при планировании хранилища использовали успешный опыт французских коллег.



На круглом столе присутствовали представители министерства общественной безопасности Челябинской области, региональной общественной палаты, производственного объединения «Маяк», журналисты и заинтересованная общественность.



В рамках мероприятия участники прошедших общественных обсуждений подробно рассказали о деталях всего процесса общественных обсуждений и его отдельных мероприятий: круглых столов в Озерске и Челябинске, а также самих общественных слушаний. Член специализированого научно-технического совета по радиационной безопасности при правительстве Челябинской области Луиза Коржова отметила оперативность реагирования представителей национального оператора по обращению с РАО на предложения и замечания общественности, а также на высокий уровень подготовки и представления информации.



Также перед собравшимися выступил начальник Новоуральского отделения ФГУП «НО РАО» Вячеслав Александров. Он рассказал об опыте эксплуатации располагающегося в Свердловской области первого пункта финальной изоляции РАО III и IV классов (среднеактивные короткоживущие, низко и очень низкоактивные РАО), который начал прием упаковок с отходами в 2016 году, а также о создании новых очередей объекта.



По итогам мероприятия участники отметили необходимость продолжать взаимодействие с общественностью Челябинской области и организовывать технические туры на объекты финальной изоляции РАО.



«Из своего опыта мы понимаем, что чем больше информации мы даем, тем спокойнее людям, которые живут вблизи подобных объектов. Также мы рассказываем о своей деятельности в сети, проводим технические туры и работаем в информационных центрах», — отметил ранее руководитель центра по связям с общественностью, СМИ, международными и общественными организациями ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев.

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