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Убытки российских авиакомпаний в I полугодии 2018 года составили 40 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.10.2018. Убытки российских авиакомпаний по итогам I полугодия 2018 года составили 40,2 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).



По отношению к I полугодию 2018 года объем убытков вырос более чем в 2 раза. Большая часть потерь приходится на внутренние авиаперевозки (37,1 млрд руб.), еще 2,9 млрд руб. — на международные направления.



Причиной резкого роста объема убытков в АЭВТ называют увеличение цен на топливо. Расходы авиакомпаний на авиакеросин за указанный период выросли на 40,1%, составив 167 млрд руб.

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