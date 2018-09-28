«Уральский Рабочий»: Центр развития туризма Свердловской области стал призером национальной премии «Russian Event Awards»

Регион стал лучшим в Уральском и Приволжском федеральном округах. 17 проектов Свердловской области высоко оценили на национальной премии «Russian Event Awards».Отметим, что всего от Приволжского и Уральского федеральных округов подано 205 заявок из 17 регионов. Центр развития туризма Свердловской области в третий раз одержал победу в номинации «лучший туристско-информационный центр».Напомним, что задача развития внутреннего туризма и продвижения туристического потенциала Свердловской области поставлена губернатором региона Евгением Куйвашевым.Среди проектов Среднего Урала, победивших в региональном отборе в различных номинациях, военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж», фестиваль сплава «Чусовая России», премия в сфере гостеприимства «Уральская звезда», Ирбитская ярмарка, Международный джазовый фестиваль «UralTerraJazz», международный «Турнир косарей» другие.«Свердловская область стала лидером по УрФО по количеству заявленных конкурсных проектов. И это неслучайно: растет не только количество, но и качество наших туристических мероприятий, немало делается и для их продвижения. Нам очень приятна высокая профессиональная оценка работы Центра развития туризма Свердловской области. Отмечу, только за восемь месяцев текущего года более шести тысяч человек обратились к нам за «туристической» информацией, более 28 тысяч — узнали о туристическом потенциале региона на деловых мероприятиях и выставках. Конкурсным жюри высоко отмечен и событийный календарь Свердловской области», — рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.Экспертной комиссией конкурса также были высоко оценены проекты Нижнего Тагила в сфере туризма. «Центр развития туризма Нижнего Тагила» признан лучшим муниципальным туристско-информационным центром, отмечен событийный календарь Нижнего Тагила на 2018 год, а всесезонный горнолыжный комплекс «Гора Белая» признан одной из лучших площадок для проведения туристических событийных мероприятий.Кроме того, регион входит в десятку лучших субъектов по темпам развития туризма по версии Министерства культуры Российской Федерации в 2016 году.А на следующей неделе Свердловскую область ждет важное событие: региону будет вручен «туристический Оскар» — международная премия в сфере туризма «Золотое яблоко» от федерации журналистов и писателей, пишущих о туризме FIJET.