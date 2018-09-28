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С 2012 года в Свердловской области были закрыты 43 фельдшерско-акушерских пункта

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, с 2012 года в Свердловской области закрылись 43 стационарные медицинские организации, обслуживающие жителей отдаленных и малонаселенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.



Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) прекратили деятельность в поселках Артинского, Нижнетуриснкого, Ачитского, Каменского, Красноуфимского, Нижнесергинского, Режевского, Байкаловского, Туринского и Горноуральского городских округов. Также стационарных медучреждений лишились несколько сел и деревень под Нижним Тагилом, Первоуральском и Карпинском. Одной из наиболее острых проблем, которые приводят к закрытию ФАПов, эксперты ОНФ называют кадровый дефицит в сфере здравоохранения.



«По мнению жителей населенных пунктов, уровень доступности медицинской помощи в такой ситуации крайне низкий. В целом проблема остается актуальной. По итогам мониторинга мы с коллегами из ОНФ обсудим результаты проверок, проводившихся в Свердловской области. Совместно с представителями профильных ведомств и министерств мы планируем выработать и подготовить решения по улучшению ситуации и повышению доступности медицинской помощи в отдаленных и малонаселенных муниципалитетах», — отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Свердловской области Татьяна Прохорова.

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