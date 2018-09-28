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Минтруд опроверг информацию о планируемом изменении формулы расчета страховых пенсий

УрБК, Москва, 28.09.2018. В основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идет о новом порядке индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не об изменении формулы расчета страховых пенсий, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.



Ранее «Ведомости» сообщили, что правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Именно так, по словам собеседников газеты, следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством ОНДП до 2024 года.



«В проекте основных направлений деятельности правительства под совершенствованием основных параметров распределительного компонента пенсионной системы понимается новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство», — рассказали в Минтруде.



В секретариате зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой также подтвердили, что «формулировка в ОНДП касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство».

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