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Сотрудники ММК установили рекорд стойкости футеровки сталеплавильного агрегата

УрБК, Магнитогорск, 28.09.2018. В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината достигли рекордного показателя стойкости огнеупорной футеровки главного свода двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»



Периклазоуглеродистые огнеупоры в футеровке ДСПА № 32 простояли три полных месяца и выдержали 1 тыс. 265 плавок. Прежний высший показатель стойкости футеровки на данном агрегате составлял 1 тыс. 259 плавок и был достигнут в 2005 году. Увеличение числа плавок на одной футеровке позволяет нарастить выпуск продукции, снижает эксплуатационные затраты предприятия и повышает эффективность производства за счет экономии огнеупоров и уменьшения издержек на проведение ремонтных работ.



Достижение рекорда стало возможным благодаря слаженным действиям и вовлеченности персонала участка ДСПА, а также всех других заинтересованных служб компании. Сталевары Магнитки постоянно совершенствуют технологию выплавки стали и обеспечивают необходимый уход за футеровкой. Для увеличения стойкости огнеупоров необходимо обеспечить оптимальное время нахождения жидкого металла в агрегате, избежать перепадов температур, проводить необходимые профилактические мероприятия. Большую роль играет и качество огнеупоров, обеспечить которое призваны службы снабжения. Также влияют на стойкость такие факторы, как качество проведения самой футеровки, осуществляемой специалистами цеха ремонта металлургических печей ООО «ОСК», и торкретирование главного свода — нанесение на рабочую огнеупорную футеровку специальной торкрет-массы из огнеупорного порошка, повышающей прочность.



Вовлеченности технологического персонала цеха в увеличение стойкости футеровки способствует выстроенная система мотивации и материального стимулирования: за каждую дополнительную плавку сверх предусмотренных регламентом начисляются определенные денежные средства, распределяемые потом среди работников участка.



В настоящее время на ДСПА № 32 завершается подготовка к запуску агрегата после проведения перефутеровки и планового холодного ремонта. Агрегат способен производить до восьми плавок за смену. В 2017 году на нем было выплавлено более 1 млн т стали.

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