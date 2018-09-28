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В Минфине России создан департамент контроля за внешними ограничениями

УрБК, Москва, 28.09.2018. Департамент контроля за внешними ограничениями Минфина России будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Временно исполняющим обязанности директора департамента назначен Дмитрий Тимофеев, который с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России.



Новое подразделение позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры. Штатная численность департамента контроля за внешними ограничениями составит 35 человек. Его создание не увеличит общий размер штатной численности министерства, указано в сообщении.



Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в июле 2018 года подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям в отношении России и российских юрлиц.

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