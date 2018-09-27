Новости дня

Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке

УрБК, Москва, 27.09.2018. Государственная компания «Дом.рф» повысила ставки по ипотечному кредитованию. Об этом сообщается на сайте компании.



Ставка по ипотеке на готовое жилье теперь составляет 10-10,25% годовых. Ранее она составляла 9-9,25%.



Ипотечный кредит на жилье в новостройках, в зависимости от размера первоначального взноса, можно будет взять под ставку в 9,25%-9,5%. На объекты Urban Group кредит будут выдавать под 9,75%-11% годовых.



Напомним, что на заседании Банка России 14 сентября было принято решение о повышении ключевой ставки с 7,25% до 7,5%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: