Новости дня
Администрация Екатеринбурга начнет штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку
27 сентябрь 2018 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Администрация Екатеринбурга с 3 октября 2018 года получит право на получение данных об автомобилистах, которые не оплатили стоянку в платной парковочной зоне, сообщает официальный портал города.
С указанной даты вступают в силу соответствующие поправки в закон «О полиции». Согласно статье 19 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», горадминистрация сможет выписывать водителям штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.
В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается почти 2,5 тыс. платных парковочных мест. В 2019 году городские власти планируют внедрить от 500 до 2 тыс. платных парковочных мест.
Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. Однако система сбора платежей так и не заработала, поскольку органы ГИБДД не имели законного права передавать информацию о собственниках автомобилей в горадминистрацию. В результате большинство водителей просто не оплачивало парковку, а власти города не могли привлечь их к ответственности. По статистике за 2017 год, собираемость платежей не превысила 60% от расчетного показателя.
С указанной даты вступают в силу соответствующие поправки в закон «О полиции». Согласно статье 19 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», горадминистрация сможет выписывать водителям штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.
В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается почти 2,5 тыс. платных парковочных мест. В 2019 году городские власти планируют внедрить от 500 до 2 тыс. платных парковочных мест.
Напомним, знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. Однако система сбора платежей так и не заработала, поскольку органы ГИБДД не имели законного права передавать информацию о собственниках автомобилей в горадминистрацию. В результате большинство водителей просто не оплачивало парковку, а власти города не могли привлечь их к ответственности. По статистике за 2017 год, собираемость платежей не превысила 60% от расчетного показателя.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий штрафовать водителей за неоплату парковки
- Зону платной парковки в центре Екатеринбурга расширят почти на 500 машиномест
- В Екатеринбурге нарушителей начнут штрафовать за неправильную парковку
- В бюджет Екатеринбурга от платных парковок в ноябре поступило 1,2 млн рублей
- Почти 7 тыс. автомобилистов за месяц воспользовались услугами платной парковки в Екатеринбурге