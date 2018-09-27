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Жителя Екатеринбурга будут судить по обвинению в хранении 1,5 тыс. фальшивых долларов США
27 сентябрь 2018 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты», сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемый обнаружил сайт, на котором среди прочего предлагалось приобрести поддельные банковские билеты Федерального резервного банка США высокого качества и различного номинала с доставкой курьерской службой экспресс-доставки.
Мужчина в чате вступил в переписку с представителем указанного сайта об условиях приобретения поддельных банковских билетов. Согласно полученной через мессенджер инструкции, он разместил заказ на приобретение поддельных банковских билетов достоинством 100 долл. США в количестве 15 штук с осуществлением доставки. Затем, используя платежный терминал, заплатил за поддельные банкноты сумму, эквивалентную 695 долл. США, на предоставленный продавцом номер.
В июле 2018 года обвиняемый при получении от курьера посылки, в которой находились поддельные банковские билеты, был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что планировал сбыть данные купюры в время отпуска. Через мессенджер продавец ему сказал, что качество купюр высокое, визуально отличить купюру возможно якобы только при помощи специальной аппаратуры.
Материалы уголовного дела в отношении сбытчика поддельной иностранной валюты выделы в отдельное производство.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
По версии следствия, обвиняемый обнаружил сайт, на котором среди прочего предлагалось приобрести поддельные банковские билеты Федерального резервного банка США высокого качества и различного номинала с доставкой курьерской службой экспресс-доставки.
Мужчина в чате вступил в переписку с представителем указанного сайта об условиях приобретения поддельных банковских билетов. Согласно полученной через мессенджер инструкции, он разместил заказ на приобретение поддельных банковских билетов достоинством 100 долл. США в количестве 15 штук с осуществлением доставки. Затем, используя платежный терминал, заплатил за поддельные банкноты сумму, эквивалентную 695 долл. США, на предоставленный продавцом номер.
В июле 2018 года обвиняемый при получении от курьера посылки, в которой находились поддельные банковские билеты, был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что планировал сбыть данные купюры в время отпуска. Через мессенджер продавец ему сказал, что качество купюр высокое, визуально отличить купюру возможно якобы только при помощи специальной аппаратуры.
Материалы уголовного дела в отношении сбытчика поддельной иностранной валюты выделы в отдельное производство.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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