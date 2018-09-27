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Минэкономразвития подтверждает прогноз по курсу рубля в 64 рубля за доллар США к концу 2018 года
27 сентябрь 2018 (09:21)
УрБК, Москва, 27.09.2018. Минэкономразвития РФ не меняет свой прогноз по курсу рубля в районе 64 руб. за доллар США к концу 2018 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Орешкина.
«У нас, как я и говорил раньше, прогноз на конец года в районе 64 — это те уровни, где рубль должен находиться фундаментально в текущих условиях. Поэтому вокруг этих значений и можно ждать курс до конца этого года», — сказал Максим Орешкин, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания министерства по курсу рубля на конец текущего года.
«Мы абсолютно, вне зависимости от тех колебаний, которые у нас происходят на рынке, у нас прогнозы и оценки не меняются, потому что мы понимаем, что те колебания, которые были на рынке, они носили временный характер, и сейчас мы видим такое же движение вниз», — добавил он.
«У нас, как я и говорил раньше, прогноз на конец года в районе 64 — это те уровни, где рубль должен находиться фундаментально в текущих условиях. Поэтому вокруг этих значений и можно ждать курс до конца этого года», — сказал Максим Орешкин, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания министерства по курсу рубля на конец текущего года.
«Мы абсолютно, вне зависимости от тех колебаний, которые у нас происходят на рынке, у нас прогнозы и оценки не меняются, потому что мы понимаем, что те колебания, которые были на рынке, они носили временный характер, и сейчас мы видим такое же движение вниз», — добавил он.
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