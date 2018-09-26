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Челябинское УФАС предлагает установить единые правила организации парковок в российских аэропортах

УрБК, Челябинск, 26.09.2018. Челябинское УФАС России предлагает выработать и установить единые законодательные правила по организации парковок в аэропортах РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Управление считает необходимым закрепить порядок нахождения транспортного средства на территории привокзальной площади аэропорта на законодательном уровне и предусмотреть механизмы принятия возможных мер реагирования в случае его нарушения.



«К такому выводу Челябинское УФАС России пришло после рассмотрения заявления гражданина, обратившегося с жалобой на высокую стоимость услуг платной парковки на привокзальной площади и недостаточный период времени для бесплатной стоянки с целью высадки и посадки пассажиров», — пояснили в пресс-службе.



Установлено, что услуги по организации парковки в аэропорту Челябинска оказывает ООО «Новапорт Трейдинг». За превышение 15-минутного лимита предусмотрена плата в размере 200 руб. за каждый час.



Изучив особенности организации парковочного пространства в почти 15 крупных аэропортах РФ, ведомство установило, что цены в аэропорту Челябинска в так называемой зоне Kiss&fly аналогичны ценам в других регионах РФ.



Однако если в одних городах, в том числе в Челябинске, плата за превышение бесплатного «порога» устанавливается на основе гражданско-правовых отношений, то в аэропортах других городов ситуация обстоит иначе. Например, в некоторых аэропортах Москвы нахождение автомобиля на привокзальной площади с 16-й минуты расценивается как стоянка в неположенном месте и, соответственно, является нарушением правил дорожного движения. Следовательно, ответственность за их несоблюдение предусмотрена КоАП РФ, что влечет за собой наложение штрафа и даже эвакуацию транспортного средства.



«В таких случаях штрафы водители перечисляют в бюджет, а не оплачивают услуги за парковку конкретному хозяйствующему субъекту, как, например, в челябинском аэропорту», — отмечают в пресс-службе.



Челябинское УФАС России полагает, что организация мест кратковременной парковки в аэропорту должна быть основана на принципе единообразия и в соответствии с однозначными и четкими требованиями законодательства. В ближайшее время ведомство намерено направить конкретные предложения в ЦА ФАС России.

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