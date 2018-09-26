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Правительство РФ одобрило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году на 4,1%
26 сентябрь 2018 (17:25)
УрБК, Москва, 26.09.2018. Правительство РФ утвердило проведение поэтапного увеличения цен на услуги ЖКХ, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.
По его словам, с 1 января 2019 года тарифы будут проиндексированы на 1,7%, с 1 июля 2019 года — на 2,4%.
Разделение индексации на этапы связано с увеличением ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%.
По его словам, с 1 января 2019 года тарифы будут проиндексированы на 1,7%, с 1 июля 2019 года — на 2,4%.
Разделение индексации на этапы связано с увеличением ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%.
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