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Средний размер автокредита в Челябинской области вырос за год на 14,8%
25 сентябрь 2018 (14:45)
УрБК, Москва, 25.09.2018. В августе 2018 года средний размер автокредита в Челябинской области составляет 697,9 тыс. руб., увеличившись на 14,8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сообщают в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным бюро, область занимает 27 место по этому показателю среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования в России.
«В последние месяцы средний размер автокредита рос довольно существенным темпами, а в августе он еще больше ускорился. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн руб.
По данным бюро, область занимает 27 место по этому показателю среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования в России.
«В последние месяцы средний размер автокредита рос довольно существенным темпами, а в августе он еще больше ускорился. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 млн руб.
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