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В Челябинской области разработали законопроекты для соцподдержки людей старшего поколения

УрБК, Челябинск, 25.09.2018. По инициативе губернатора Бориса Дубровского правительство Челябинской области на этой неделе внесло на утверждение Законодательного собрания изменения в ряд региональных законов, направленные на улучшение социальной поддержки людей старшего поколения. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Благодаря поправкам южноуральцы после изменения пенсионного законодательства смогут пользоваться поддержкой государства: женщины, как и сейчас, с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение позаботиться о том, чтобы люди предпенсионного возраста были социально защищены.



«Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Важно, чтобы жительницы нашей области при достижении 55 лет и жители Южного Урала в возрасте 60 лет получали те льготы, которые полагаются южноуральцам этих возрастов сегодня. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности», — подчеркнул Б. Дубровский.



Это значит, что в Челябинской области, независимо от изменений в пенсионном законодательстве РФ, женщины будут иметь право воспользоваться льготами, как и сейчас, с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Кроме этого, Б. Дубровский предложил депутатам Заксобрания распространить льготную ставку транспортного налога для пенсионеров-владельцев автотранспорта на автомобили с двигателем до 180 лошадиных сил. Сегодня льготная ставка по транспортному налогу — 1 рубль с каждой лошадиной силы — применяется в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. В результате число южноуральцев, которые смогут воспользоваться данной налоговой льготой, увеличится.



Соответствующие поправки будут рассмотрены и утверждены депутатами Закособрания на этой неделе: очередное заседание состоится в четверг, 27 сентября.



Также законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» предполагается сохранить единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны. Сохранится ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы.



Будет сохранена и 70-процентная скидка на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, а также 50-процентная скидка проезда для садоводов.

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