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Сотрудник Группы ЧТПЗ занял I место в IV Национальном чемпионате по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2018. Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» вышли в финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. В составе сборной команды Свердловской области три белых металлурга представляют регион в компетенциях «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Участие белых металлургов Группы ЧТПЗ в международном движении WorldSkills ― часть стратегии компании по развитию персонала, повышению профессиональной подготовки сотрудников и статуса рабочих профессий. За 6 лет взаимодействия компании с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты и выпускники корпоративной образовательной программы завоевали на чемпионатах профмастерства 75 медалей в десятках компетенций, в том числе высокотехнологичных. Это лучший показатель качества подготовки наших специалистов, уровня развития производственной системы и соответствия компании в области автоматизации промышленных процессов требованиям времени», ― подчеркивает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.



В компетенции «Электромонтаж» в составе сборной Свердловской области на чемпионате выступает студент программы «Будущее Белой металлургии» ― слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) Артем Ульянов. В компетенции «Промышленная автоматика» регион представляет участник корпоративной образовательной программы ― электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПНТЗ Михаил Сохраннов. За призовое место в «Реверсивном инжиниринге» борется студент образовательной программы Группы ЧТПЗ ― слесарь-ремонтник инновационного производства Белой металлургии Максим Корякин.



В 2018 году Группа ЧТПЗ совместно с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали инициаторами выступления свердловчан на всероссийских соревнованиях профмастерства в компетенции «Реверсивный инжиниринг». В феврале этого года соревнования в данной компетенции прошли на базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ в рамках VI Открытого регионального чемпионата профмастерства представителей рабочих профессий. Победителем регионального этапа стал Максим Корякин.



С февраля по июнь 2018 года студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали призовые места на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и успешно прошли отборочный этап Национального чемпионата.

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