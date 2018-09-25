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Госдума 26 сентября рассмотрит во втором чтении изменения в пенсионном законодательстве

УрБК, Москва, 25.09.2018. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве 26 сентября 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.



Позже первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подтвердил данную информацию.



При этом, по словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект в третьем чтении 27 сентября.



Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен правительством РФ в Госдуму 16 июня 2018 года. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении 19 июля 2018 года. В первой редакции законопроекта предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.



В конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил смягчить параметры пенсионной реформы, снизив для женщин планку с 63 до 60 лет, а также ввести льготы для людей предпенсионного возраста. 6 сентября 2018 года глава государства внес свои предложения в виде поправок в Госдуму.

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