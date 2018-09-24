Новости дня

Основной темой 100+ Forum Russia 2018 в Екатеринбурге станут BIM-технологии

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Главной темой V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018 в Екатеринбурге станут «Технологии информационного моделирования – начало эпохи цифрового строительства». Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.



В рамках форума известные российские и зарубежные эксперты представят самые интересные кейсы, реализованные с применением BIM-технологий — специалисты расскажут об опыте строительства и эксплуатации небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг, Лахта-центра, Ахмат-Тауэр и спортивных сооружений, в том числе — стадиона «Екатеринбург Арена».



В первый день 100+ Forum Russia 2018, 5 декабря, откроется дискуссионная площадка, посвященная применению BIM-технологий.



Основными вопросами станут: cводы правил и ГОСТы в информационном моделировании в строительстве; практические навыки применения зарубежного и российского программного обеспечения и для информационного моделирования зданий и сооружений; градостроительное проектирование с применением инновационных технологий; целесообразность применения BIM-технологий для расчета стоимости строительства проектирующими компаниями при создании проектной документации; экономическая эффективность и необходимость внедрения цифровых технологий при строительстве зданий; управление недвижимостью с помощью цифровых моделей.



По оценкам экспертов, переход на BIM-технологии в сфере строительства, несмотря на их высокую стоимость, состоится в ближайшие годы.



«Вопрос в том, когда мы сможем «описать» существующие города и в это информационное пространство встраивать новые проектируемые объекты для последующего их анализа учета. Это непростая задача и вопрос ближайших 10 - 20 лет. Даже если просто отдельно взятые объекты строительства начнут разрабатывать с помощью BIM-технологий — вся отрасль почувствует позитивные изменения. Сейчас в России BIM-технологии используют около 20% предприятий. Это прогресс: в 2002 году доля таких компаний составляла 1 – 2%», — отмечает заместитель директора компании Renga Software Максим Нечипоренко.



Несколько секций 100+ Forum Russia 7 декабря будут посвящены вопросам реализации проектов с применением BIM с точки зрения заказчика и исполнителя. Специалисты уже сейчас признают, что формирование и утверждение законодательной базы ускорит переход строительных компаний на новый уровень.



Пятый Международный форум высотного и уникального строительства в Екатеринбурге пройдет с 5 по 7 декабря 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: