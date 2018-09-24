Новости дня
В Свердловской области принято десять поправок в законы о соцподдержке людей предпенсионного возраста
24 сентябрь 2018 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Законодатели Свердловской области приняли ряд законопроектов, направленных на поддержание высокого уровня социальной защищенности в регионе. Они касаются сохранения мер соцподдержки для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В одобренные депутатами 24 сентября законопроекты «О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки» и «О внесении изменений в статью 4 закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» внесены предложения представителей законодательной и исполнительной власти.
В законе о транспортном налоге сохраняется возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и приобретении права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2019 года.
В Свердловской области проживают 1,35 млн пенсионеров. Почти 400 тыс. человек из них получают различные региональные льготы.
В одобренные депутатами 24 сентября законопроекты «О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки» и «О внесении изменений в статью 4 закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» внесены предложения представителей законодательной и исполнительной власти.
В законе о транспортном налоге сохраняется возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и приобретении права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2019 года.
В Свердловской области проживают 1,35 млн пенсионеров. Почти 400 тыс. человек из них получают различные региональные льготы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о наказании за отказ брать на работу предпенсионеров
- Президент РФ внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста
- В правительстве Свердловской области создана рабочая группа по реализации изменений пенсионной системы
- Правительство РФ планирует выделять 5 млрд рублей в год на переквалификацию граждан предпенсионного возраста
- В Свердловской области приняты три законопроекта о поддержке инвесторов