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В Свердловской области принято десять поправок в законы о соцподдержке людей предпенсионного возраста

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Законодатели Свердловской области приняли ряд законопроектов, направленных на поддержание высокого уровня социальной защищенности в регионе. Они касаются сохранения мер соцподдержки для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В одобренные депутатами 24 сентября законопроекты «О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки» и «О внесении изменений в статью 4 закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» внесены предложения представителей законодательной и исполнительной власти.



В законе о транспортном налоге сохраняется возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и приобретении права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2019 года.



В Свердловской области проживают 1,35 млн пенсионеров. Почти 400 тыс. человек из них получают различные региональные льготы.

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