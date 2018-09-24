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Судебные приставы арестовали тысячу строительных блоков и автомобиль жителя Тугулыма
24 сентябрь 2018 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Судебные приставы арестовали у жителя поселка Тугулым тысячу строительных блоков и автомобиль, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«По вине должника произошел пожар, из-за которого пострадала крыша жилого дома, принадлежащего взыскателю. Причиненный вред по решению Тугулымского районного суда оценен в 700 тыс. руб. Возмещать эту сумму должник не торопился», — говорится в сообщении.
Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста автомобиля марки Daewoo Matiz и 1 тыс. единиц керамзитоблоков, принадлежащих должнику.
Транспортное средство и стройматериалы отправлены в специализированную организацию для оценки, а в дальнейшем будут переданы для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Все вырученные от продажи имущества должника средства будут перечислены на счет взыскателя.
«По вине должника произошел пожар, из-за которого пострадала крыша жилого дома, принадлежащего взыскателю. Причиненный вред по решению Тугулымского районного суда оценен в 700 тыс. руб. Возмещать эту сумму должник не торопился», — говорится в сообщении.
Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста автомобиля марки Daewoo Matiz и 1 тыс. единиц керамзитоблоков, принадлежащих должнику.
Транспортное средство и стройматериалы отправлены в специализированную организацию для оценки, а в дальнейшем будут переданы для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Все вырученные от продажи имущества должника средства будут перечислены на счет взыскателя.
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