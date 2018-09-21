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В Екатеринбурге закрывают на ремонт трамвайную остановку «Кишиневская»
21 сентябрь 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Екатеринбурге дорожные службы закрывают на ремонт трамвайную остановку «Кишиневская» по улице Технической, 121. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
«Дорожные службы выявили разрушение покрытия остановочной площадки. В связи с этим 22 сентября бригада Железнодорожного ДЭУ с 09.00 до 16.00 будет проводить ремонт объекта», — говорится в сообщении.
На время проведения работ трамваи не будут останавливаться для высадки и посадки пассажиров на остановке «Кишиневская» (в сторону центра).
«Дорожные службы выявили разрушение покрытия остановочной площадки. В связи с этим 22 сентября бригада Железнодорожного ДЭУ с 09.00 до 16.00 будет проводить ремонт объекта», — говорится в сообщении.
На время проведения работ трамваи не будут останавливаться для высадки и посадки пассажиров на остановке «Кишиневская» (в сторону центра).
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