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За 9 месяцев 2018 года в суды Свердловской области направлено 12 уголовных дел о невыплате зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. С января по август 2018 года в суды Свердловской области было направлено 12 уголовных дел о невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России со ссылкой на главу ведомства Михаила Богинского.



Всего за указанный период в производстве управления находилось 73 уголовных дела, по которым была погашена задолженность по зарплате на общую сумму более 192 млн руб. Также был наложен арест на имущество на общую сумму более 60 млн руб. Семь уголовных дел было прекращено с применением судебного штрафа.



«Михаил Богинский призвал подчиненных к очень внимательному подходу при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере оплаты труда. Он потребовал от руководителей территориальных следственных отделов работать в тесном контакте с учреждениями и ведомствами, располагающими сведениями о наличии на том или ином предприятии официальной или латентной задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.



Работа регионального СУ СК России по невыплатам заработной платы активизировалась после визита в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина в июле 2017 года. Тогда глава государства обратил внимание на директора одного из нижнетагильских предприятий, который долгое время не выплачивал зарплату работникам.

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