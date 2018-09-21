Новости дня
За 9 месяцев 2018 года в суды Свердловской области направлено 12 уголовных дел о невыплате зарплаты
21 сентябрь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. С января по август 2018 года в суды Свердловской области было направлено 12 уголовных дел о невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России со ссылкой на главу ведомства Михаила Богинского.
Всего за указанный период в производстве управления находилось 73 уголовных дела, по которым была погашена задолженность по зарплате на общую сумму более 192 млн руб. Также был наложен арест на имущество на общую сумму более 60 млн руб. Семь уголовных дел было прекращено с применением судебного штрафа.
«Михаил Богинский призвал подчиненных к очень внимательному подходу при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере оплаты труда. Он потребовал от руководителей территориальных следственных отделов работать в тесном контакте с учреждениями и ведомствами, располагающими сведениями о наличии на том или ином предприятии официальной или латентной задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.
Работа регионального СУ СК России по невыплатам заработной платы активизировалась после визита в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина в июле 2017 года. Тогда глава государства обратил внимание на директора одного из нижнетагильских предприятий, который долгое время не выплачивал зарплату работникам.
Всего за указанный период в производстве управления находилось 73 уголовных дела, по которым была погашена задолженность по зарплате на общую сумму более 192 млн руб. Также был наложен арест на имущество на общую сумму более 60 млн руб. Семь уголовных дел было прекращено с применением судебного штрафа.
«Михаил Богинский призвал подчиненных к очень внимательному подходу при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере оплаты труда. Он потребовал от руководителей территориальных следственных отделов работать в тесном контакте с учреждениями и ведомствами, располагающими сведениями о наличии на том или ином предприятии официальной или латентной задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.
Работа регионального СУ СК России по невыплатам заработной платы активизировалась после визита в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина в июле 2017 года. Тогда глава государства обратил внимание на директора одного из нижнетагильских предприятий, который долгое время не выплачивал зарплату работникам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Количество уголовных дел о невыплате зарплат в России за год выросло на 85,6%
- За 1,5 года сотрудники свердловского СК РФ арестовали имущество коррупционеров на сумму более 100 млн рублей
- В I квартале 2014 года СК РФ в Свердловской области возбуждено 30 уголовных дел по налоговым преступлениям
- В 2009 году следователями СУ СКП при прокуратуре РФ по Свердловской области в суды направлено 6 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы
- Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области: Основной причиной невыплаты заработной платы на предприятиях является их тяжелое финансовое положение