В Академическом районе Екатеринбурга открылось второе отделение «Почты России»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В «Академическом» открылось второе отделение «Почты России». Новый офис находится по адресу ул. Мехренцева, 46. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Отделение будет обслуживать дома на улицах Краснолесье, Академика Вонсовского, бульвар Академика Семихатова, Цветаевой, Мехренцева, Волошина, Кольцевая, Колокольная, Миславского, Барвинка, Ферсмана, Чкалова, Михеева, Рутминского.«Жители Академического района — активные пользователи почтовых услуг. Наибольшее количество заказов международных отправлений из Китая приходится именно на клиентов, проживающих в этом районе. Открытие второго отделения связи в Академическом районе было необходимо, чтобы разгрузить почтовое отделение на Сахарова, 78», — сообщают сотрудники «Почты России».Отделение будет работать шесть дней в неделю с 10.00 до 20.00. Для обслуживания клиентов выделено три операционных окна и три доставочных участка. Также его сотрудники будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию на дом.