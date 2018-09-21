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В Академическом районе Екатеринбурга открылось второе отделение «Почты России»
21 сентябрь 2018 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В «Академическом» открылось второе отделение «Почты России». Новый офис находится по адресу ул. Мехренцева, 46. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Отделение будет обслуживать дома на улицах Краснолесье, Академика Вонсовского, бульвар Академика Семихатова, Цветаевой, Мехренцева, Волошина, Кольцевая, Колокольная, Миславского, Барвинка, Ферсмана, Чкалова, Михеева, Рутминского.
«Жители Академического района — активные пользователи почтовых услуг. Наибольшее количество заказов международных отправлений из Китая приходится именно на клиентов, проживающих в этом районе. Открытие второго отделения связи в Академическом районе было необходимо, чтобы разгрузить почтовое отделение на Сахарова, 78», — сообщают сотрудники «Почты России».
Отделение будет работать шесть дней в неделю с 10.00 до 20.00. Для обслуживания клиентов выделено три операционных окна и три доставочных участка. Также его сотрудники будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию на дом.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Отделение будет обслуживать дома на улицах Краснолесье, Академика Вонсовского, бульвар Академика Семихатова, Цветаевой, Мехренцева, Волошина, Кольцевая, Колокольная, Миславского, Барвинка, Ферсмана, Чкалова, Михеева, Рутминского.
«Жители Академического района — активные пользователи почтовых услуг. Наибольшее количество заказов международных отправлений из Китая приходится именно на клиентов, проживающих в этом районе. Открытие второго отделения связи в Академическом районе было необходимо, чтобы разгрузить почтовое отделение на Сахарова, 78», — сообщают сотрудники «Почты России».
Отделение будет работать шесть дней в неделю с 10.00 до 20.00. Для обслуживания клиентов выделено три операционных окна и три доставочных участка. Также его сотрудники будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию на дом.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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