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На 133-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень ликвидируют левый поворот
21 сентябрь 2018 (09:10)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Свердловской области на 133-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург — Тюмень (к объекту придорожного сервиса «Ямал» в деревне Кокшарова) ликвидируют левый поворот. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
Специалисты организации полагают, что такая мера позволит повысить безопасность дорожного движения.
«Для выезда из деревни Кокшарова в сторону Тюмени, а также для въезда в деревню со стороны Екатеринбурга рекомендуем использовать автодорогу «Подъезд к нефтебазе». Просим принять во внимание изменение организации схемы дорожного движения на данном участке», — пояснили в «Уралуправтодоре».
Специалисты организации полагают, что такая мера позволит повысить безопасность дорожного движения.
«Для выезда из деревни Кокшарова в сторону Тюмени, а также для въезда в деревню со стороны Екатеринбурга рекомендуем использовать автодорогу «Подъезд к нефтебазе». Просим принять во внимание изменение организации схемы дорожного движения на данном участке», — пояснили в «Уралуправтодоре».
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