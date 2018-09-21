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На 133-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень ликвидируют левый поворот

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Свердловской области на 133-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург — Тюмень (к объекту придорожного сервиса «Ямал» в деревне Кокшарова) ликвидируют левый поворот. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Специалисты организации полагают, что такая мера позволит повысить безопасность дорожного движения.



«Для выезда из деревни Кокшарова в сторону Тюмени, а также для въезда в деревню со стороны Екатеринбурга рекомендуем использовать автодорогу «Подъезд к нефтебазе». Просим принять во внимание изменение организации схемы дорожного движения на данном участке», — пояснили в «Уралуправтодоре».

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