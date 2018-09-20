Новости дня

Завод УГМК в Красноуральске оштрафовали на 220 тыс. рублей за нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ОАО «Святогор» (г. Красноуральск, входит в состав УГМК) выявило нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, на предприятии допускалось выполнение работ в условиях несоответствия факторов производственной среды установленным требованиям (оно касалось аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, шума, вибрации, тяжести труда). Также нарушались требования к вентиляции производственных помещений и оборудования; не обеспечивалось подавление пыли в местах её образования.



Специалисты надзорного ведомства обнаружили нарушения порядка проведения производственного лабораторного контроля, вакцинации сотрудников предприятия, нарушение санитарно-гигиенических требований к концентрациям вредных веществ (серы диоксид) в атмосферном воздухе в зоне жилой застройки Красноуральска, образующихся в результате деятельности ОАО «Святогор».



Помимо этого предприятием не соблюдались требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а также к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.



По результатам проверки составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 14.43 (часть 2) КоАП РФ. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 220 тыс. руб. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: