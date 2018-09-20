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В январе-августе 2018 года средний размер потребкредитов в Свердловской области вырос на 19,7%

УрБК, Екатеринбурге, 20.09.2018. Средний размер потребительских кредитов в Свердловской области с января по август 2018 года вырос на 19,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



За указанный период средний размер потребкредитов вырос с 162 тыс. 015 руб. до 193 тыс. 969 руб. По данному показателю Свердловская область заняла 35 место среди 40 регионов.



В среднем по России средний размер потребительских кредитов вырос на 29,7% — с 136,6 тыс. руб. до 177,1 тыс. руб.



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