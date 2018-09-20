Новости дня

С 2019 года в России введут новые регистрационные номера для транспортных средств

УрБК, Москва, 20.09.2018. С 1 января 2019 года для транспортных средств будут введены новые номера государственной регистрации, пишет газета «Коммерсантъ».



Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом.



Как следует из приказа ведомства, вводится новый тип номеров государственной регистрации для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.



Кроме того, допускается изготовление дополнительных отверстий на номере.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: