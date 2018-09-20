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С 2019 года в России введут новые регистрационные номера для транспортных средств
20 сентябрь 2018 (13:58)
УрБК, Москва, 20.09.2018. С 1 января 2019 года для транспортных средств будут введены новые номера государственной регистрации, пишет газета «Коммерсантъ».
Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом.
Как следует из приказа ведомства, вводится новый тип номеров государственной регистрации для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.
Кроме того, допускается изготовление дополнительных отверстий на номере.
Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом.
Как следует из приказа ведомства, вводится новый тип номеров государственной регистрации для мотоциклов, мопедов, японских и американских машин, а также ретро- и спортивных автомобилей.
Кроме того, допускается изготовление дополнительных отверстий на номере.
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