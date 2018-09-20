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«Уральский Рабочий»: Сделаем себе красиво: в Свердловской области заработала первая в стране образовательная программа по созданию комфортной городской среды
20 сентябрь 2018 (12:17)
В рамках этой программы муниципалитеты смогут получить необходимую информационную и организационную помощь в вопросах реализации программ формирования комфортной городской среды.
Специалисты регионального министерства энергетики и ЖКХ, департамента архитектуры Екатеринбурга и представители Уральского государственного архитектурно-художественного университета расскажут о том, что представляет из себя так называемый конструктор городской среды.
«Овладеть навыками работы с этим конструктором очень важно. С его помощью можно научиться грамотно оформлять дизайн-проекты своих дворов или отдельных объектов благоустройства. Он позволит уйти от привычных стандартов, самостоятельно визуализировать и планировать развитие своих территорий. Самое главное, «конструктор» привязан ко всем СНИПам и ГОСТам, это позволит избежать муниципалитетам дополнительных финансовых затрат», — считает руководитель Центра компетенций по формированию комфортной городской среды при Институте энергосбережения Дмитрий Ватлин.
По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в первую очередь обучение пройдут специалисты муниципальных образований, где качество работ по реконструкции объектов благоустройства вызвало нарекания губернатора Евгения Куйвашева, которые были озвучены 13 сентября на заседании областного кабмина.
Специалисты регионального министерства энергетики и ЖКХ, департамента архитектуры Екатеринбурга и представители Уральского государственного архитектурно-художественного университета расскажут о том, что представляет из себя так называемый конструктор городской среды.
«Овладеть навыками работы с этим конструктором очень важно. С его помощью можно научиться грамотно оформлять дизайн-проекты своих дворов или отдельных объектов благоустройства. Он позволит уйти от привычных стандартов, самостоятельно визуализировать и планировать развитие своих территорий. Самое главное, «конструктор» привязан ко всем СНИПам и ГОСТам, это позволит избежать муниципалитетам дополнительных финансовых затрат», — считает руководитель Центра компетенций по формированию комфортной городской среды при Институте энергосбережения Дмитрий Ватлин.
По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в первую очередь обучение пройдут специалисты муниципальных образований, где качество работ по реконструкции объектов благоустройства вызвало нарекания губернатора Евгения Куйвашева, которые были озвучены 13 сентября на заседании областного кабмина.
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