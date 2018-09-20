«Уральский Рабочий»: Сделаем себе красиво: в Свердловской области заработала первая в стране образовательная программа по созданию комфортной городской среды

В рамках этой программы муниципалитеты смогут получить необходимую информационную и организационную помощь в вопросах реализации программ формирования комфортной городской среды.Специалисты регионального министерства энергетики и ЖКХ, департамента архитектуры Екатеринбурга и представители Уральского государственного архитектурно-художественного университета расскажут о том, что представляет из себя так называемый конструктор городской среды.«Овладеть навыками работы с этим конструктором очень важно. С его помощью можно научиться грамотно оформлять дизайн-проекты своих дворов или отдельных объектов благоустройства. Он позволит уйти от привычных стандартов, самостоятельно визуализировать и планировать развитие своих территорий. Самое главное, «конструктор» привязан ко всем СНИПам и ГОСТам, это позволит избежать муниципалитетам дополнительных финансовых затрат», — считает руководитель Центра компетенций по формированию комфортной городской среды при Институте энергосбережения Дмитрий Ватлин.По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в первую очередь обучение пройдут специалисты муниципальных образований, где качество работ по реконструкции объектов благоустройства вызвало нарекания губернатора Евгения Куйвашева, которые были озвучены 13 сентября на заседании областного кабмина.