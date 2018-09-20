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Трехстороння комиссия одобрила предложения Минтруда о переносе выходных дней в 2019 году

УрБК, Москва, 20.09.2018. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект Минтруда России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году. Эта информация опубликована на сайте Минтруда России.



В проекте предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.



Таким образом, в 2019 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября.

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