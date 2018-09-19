Новости дня

Суд Камышлова арестовал имущество бывшего генерального директора предприятия за долги по зарплате в 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. В Камышлове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из предприятий города, который обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



По данным следствия, в 2015-2016 годах руководитель предприятия, имея реальную возможность выплачивать заработную плату своим работникам, допустил образование задолженности по ней перед более чем 50 подчиненными. В общей сложности задолженность перед гражданами составила свыше 1 млн 900 тыс. руб.



По ходатайству следователя СКР суд наложил арест на квартиру в Екатеринбурге, принадлежащую обвиняемому. Кроме того, в ходе следствия задолженность по заработной плате частично погашена. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: