Новости дня
Суд Камышлова арестовал имущество бывшего генерального директора предприятия за долги по зарплате в 1,9 млн рублей
19 сентябрь 2018 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. В Камышлове в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из предприятий города, который обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
По данным следствия, в 2015-2016 годах руководитель предприятия, имея реальную возможность выплачивать заработную плату своим работникам, допустил образование задолженности по ней перед более чем 50 подчиненными. В общей сложности задолженность перед гражданами составила свыше 1 млн 900 тыс. руб.
По ходатайству следователя СКР суд наложил арест на квартиру в Екатеринбурге, принадлежащую обвиняемому. Кроме того, в ходе следствия задолженность по заработной плате частично погашена. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в 2015-2016 годах руководитель предприятия, имея реальную возможность выплачивать заработную плату своим работникам, допустил образование задолженности по ней перед более чем 50 подчиненными. В общей сложности задолженность перед гражданами составила свыше 1 млн 900 тыс. руб.
По ходатайству следователя СКР суд наложил арест на квартиру в Екатеринбурге, принадлежащую обвиняемому. Кроме того, в ходе следствия задолженность по заработной плате частично погашена. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Карпинске за невыплату зарплаты будут судить директора машиностроительного предприятия
- В Екатеринбурге директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы своим работникам
- В отношении директора ООО «СтройДорРесурс» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
- Уголовное дело в отношении директора ООО «Волчанский лес» направлено в суд
- Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя ООО «Норвуд» по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия, направлено в суд