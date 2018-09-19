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Глава Челябинской области Борис Дубровский проверил ход строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС
19 сентябрь 2018 (10:42)
УрБК, Челябинск, 19.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с тем, как идет строительство конгресс-холла «Таганай-2020» по ул. Труда и общественно-делового центра на набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
Как доложил Борису Дубровскому директор компании-застройщика конгресс-холла на улице Труда Алексей Наговицын, строители закончили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли. Будет благоустроена прилегающая к конгресс-холлу территория, включая объекты шаговой доступности. По словам А. Наговицына, сейчас решаются вопросы с предоставлением банковского кредита и госгарантий. Срок сдачи объекта — IV квартал 2019 года.
Затем глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил Борису Дубровскому гендиректор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, строительство идет активно. Приступили к пробной заливке бетона на набережной.
Борис Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии.
«У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить», — подчеркнул глава региона.
Общественно-деловой центр будет состоять из 37 этажей, площадь составит 110 тыс. кв. м. Ожидается, что к моменту проведения саммитов здание введут в эксплуатацию, благоустроят близлежащую территорию. В рамках объезда Борис Дубровский также проверил, как идут работы по строительству развязки.
Как доложил Борису Дубровскому директор компании-застройщика конгресс-холла на улице Труда Алексей Наговицын, строители закончили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли. Будет благоустроена прилегающая к конгресс-холлу территория, включая объекты шаговой доступности. По словам А. Наговицына, сейчас решаются вопросы с предоставлением банковского кредита и госгарантий. Срок сдачи объекта — IV квартал 2019 года.
Затем глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил Борису Дубровскому гендиректор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, строительство идет активно. Приступили к пробной заливке бетона на набережной.
Борис Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии.
«У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить», — подчеркнул глава региона.
Общественно-деловой центр будет состоять из 37 этажей, площадь составит 110 тыс. кв. м. Ожидается, что к моменту проведения саммитов здание введут в эксплуатацию, благоустроят близлежащую территорию. В рамках объезда Борис Дубровский также проверил, как идут работы по строительству развязки.
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