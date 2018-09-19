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«Уральские авиалинии» в зимнем сезоне впервые открывают рейсы в Японию

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые начинает выполнять рейсы в Японию: с 4 декабря 2018 года открывается рейс Владивосток — Саппоро (главный город острова Хоккайдо) — Владивосток, сообщает пресс-служба перевозчика.



Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам по следующему расписанию: рейс У6-747 Владивосток — Саппоро — по вторникам: вылет в 11.45, прилет в 12.50, время в пути — 2 часа 5 минут; рейс У6-747 Владивосток — Саппоро — по пятницам: вылет в 18.45, прилет в 19.50, время в пути — 2 часа 5 минут; рейс У6-748 Саппоро — Владивосток — по вторникам: вылет в 13.50, прилет в 17.00, время в пути — 2 часа 15 минут; рейс У6-748 Саппоро — Владивосток — по пятницам: вылет в 20.50, прилет в 00.05 (на следующее сутки), время в пути 2 часа 15 минут.



Линия обслуживается комфортабельными самолетами Airbus А320 и А321.



«Саппоро является признанным центром отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также — лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег», — рассказали в пресс-службе.



Кроме того, Саппоро славится своим снежным фестивалем, который проводится каждый год в феврале. Город на целую неделю превращается в огромную выставку под открытым небом. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть великолепные творения из снега и льда.



«У данного направления высокий туристический потенциал для российских и китайских туристов. Для жителей Китая, путешествующих из Чаньчуня, Пекина и Харбина, авиакомпания предлагает удобные стыковки в аэропорту Владивостока. В наших дальнейших планах — сделать рейс в главный город острова Хоккайдо ежедневным», — отметил заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.



Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».

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