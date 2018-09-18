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В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»
18 сентябрь 2018 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание обанкроченного «Автомобили и моторы Урала» (АМУР).
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.22 местного времени.
«Площадь возгорания составляет 500 кв. м. Угрозы распространения огня нет», — поясняют в пресс-службе.
В тушении пожара задействованы 7 единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.22 местного времени.
«Площадь возгорания составляет 500 кв. м. Угрозы распространения огня нет», — поясняют в пресс-службе.
В тушении пожара задействованы 7 единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
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