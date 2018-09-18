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На переезд в Свердловскую область для смены работы согласны соискатели из Челябинска, Москвы и Перми

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В поисках работы в Свердловскую область в большей степени готовы переехать соискатели из Челябинска, Москвы и Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter.



По данным анализа базы резюме за последние 12 месяцев, эксперты HeadHunter выяснили, что сменить место жительства ради интересной работы в среднем готов каждый четвертый россиянин.



О желании перебраться на Средний Урал в резюме пишут соискатели из Челябинска (11,5%), Москвы (10,6%), Перми (7,9%), Омска (5,3%) и Тюмени (4,7%). При этом москвичи в среднем претендуют на заработок в 100 тыс. руб., а жители Челябинска и Перми — на 50 тыс. руб.



«Как правило, на переезд в Свердловскую область согласны соискатели, которые разместили свои резюме в профотраслях «Производство», «Топ-менеджмент», «Продажи», «ИТ, телеком» и «Строительство». В целом Средний Урал входит в десятку самых привлекательных для переезда регионов России, а среди регионов УрФО — лидирует: о готовности переехать в Свердловскую область заявили более 20 тысяч соискателей со всей страны», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

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