Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 44 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 18.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 44,39 коп., до 67,75 руб., курс евро — на 18,46 коп., до 79,17 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: