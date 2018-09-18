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Официальный курс доллара США снизился на 44 коп., евро — на 18 коп.

18 сентябрь 2018 (15:54)

УрБК, Москва, 18.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 44,39 коп., до 67,75 руб., курс евро — на 18,46 коп., до 79,17 руб.

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