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Свердловские потребители задолжали за тепло и горячую воду компании «Т Плюс» более 6,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. На начало сентября 2018 года просроченная задолженность потребителей Свердловской области за тепло и горячую воду перед компанией «Т Плюс» составила более 6,1 млрд руб., что на 182 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал директор по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Свердловский филиал» Дмитрий Прилежаев.



Из общей суммы задолженности 316 млн руб. приходятся на учреждения, финансируемые из бюджета, 294 млн руб. — на население, 80 млн руб. — на промышленные предприятия, 783 млн руб. — на прочие организации, 241 млн руб. — долги оптовых перепродавцов.



Наибольшая часть долгов приходится на исполнителей коммунальных услуг — УК и ТСЖ — и составляет более 4,4 млрд руб. В Екатеринбурге лидерами антирейтинга стали ООО «УК «Чкаловская» с долгом в 253 млн руб., группа компаний ООО «УК РЭМП УЖСК» и ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК» (137,8 млн руб.), а также ТОК «Высокий берег» (21 млн руб.). В Первоуральске наибольшую сумму задолженности имеют ООО УК «Губерния» (23 млн руб.) и ООО УК «Демидовское» (9 млн руб.), в Нижней Туре — ООО «Энергетик» (33 млн руб.).



«Последние два года мы последовательно «распаковываем» недобросовестные управляющие организации, которые оплачивают менее 60% от потребленного ресурса. Их берем в разработку, в результате которой с учетом действующего законодательства потребители начинают платить деньги не УК, а напрямую поставщикам ресурсов. За два года мы «распаковали» более 20 управляющих компаний, то есть 70 тыс. лицевых счетов, и собираемость по физлицам в этих территориях выросла до более чем 95%», — пояснил Д. Прилежаев.



В территориальном разрезе лидером по долгам за тепло и горячую воду является Екатеринбург: на август 2018 года его задолженность составила 4,7 млрд руб. Долг населения и организаций Первоуральска перед «Т Плюс» — 514 млн руб., Нижней Туры и Лесного — 753 млн руб.



Предприятия Минобороны на 1 августа 2018 года имели просроченную задолженность в размере 363 млн руб.



Следует отметить, что задолженность владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах составляет 292 млн руб., несмотря на внесение с 1 января 2017 года изменений в законодательство. Договоры с поставщиком ресурсов так и не заключили 523 собственника нежилых помещений.

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