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В Челябинской области собрано более 1 млн тонн зерна

УрБК, Челябинск, 18.09.2018. Во время уборочной кампании аграрии Челябинской области собрали более 50% зерновых — 1 млн 100 тыс. т зерна. Об этом губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил его заместитель Сергей Сушков.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области, уже обмолочено 56% площади зерновых и зернобобовых культур, за последние сутки — 91 тыс. гектаров. Урожайность в среднем составила 14 центнеров с гектара.



«Важно сохранить темп работ и завершить кампанию до конца первой декады октября. Для этого надо использовать каждый погожий день и ресурсы, которые есть сегодня у наших аграриев. Стратегическая задача — обеспечить собственную продовольственную безопасность, а также предоставить нашим производителям сырье для кормов в необходимом количестве», — подчеркнул Борис Дубровский.



Как отметил заместитель губернатора Сергей Сушков, ежесуточная выработка в этом году превышает прошлогоднюю. Это стало возможным благодаря вовремя направленным ресурсам на поддержку сельского хозяйства, обновление техники и закупку топлива.



«700 тыс., которые необходимы для обеспечения хлебом населения, уже в закромах. 300 тыс. тонн нужны на семена. Остальное — это фураж, зерно, которое является основой для питания сельскохозяйственных животных. Двадцать дней нужно нашим аграриям, чтобы собрать до конца то, что выросло в этом году. Виды на урожай в целом неплохие. Идет также уборка овощей и картофеля. По ним урожайность выше, чем в прошлом году», — пояснил Сергей Сушков.



По данным областного минсельзхоза, по темпам обмолота лидируют Брединский, Кизильский и Варненский районы. В Брединском районе к 17 сентября обмолочено 76% посевных площадей или 126 тыс. гектаров, намолочено 130,7 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. В Кизильском районе обмолот составляет 71%, собрано около 130 тыс. т зерна. В Варненском районе аграрии обмолотили 66% площадей, собрав 100,5 тыс. т зерна. Самая высокая урожайность зерновых в Чебаркульском (25,1 центнера с гектара) и в Сосновском (22,3 ц/га) районах.



Завершается заготовка сена, сенажа, силосных культур. Набирает темпы уборка овощей и картофеля. Овощей в хозяйствах к 17 сентября собрано более 5,5 тыс. т (убрано 20% площадей), картофеля — 51,5 тыс. т (36% от общей площади посадок).

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