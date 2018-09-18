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Госдума предлагает создать заготовительные конторы для приема грибов и ягод от населения

Законопроект о возрождении заготовительных контор, куда население России сможет без уплаты налогов сдавать грибы, ягоды и лесные орехи, внесен в Госдуму.



«Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, учитывая, что для многих деревень это порой единственный источник заработка», — приведены на сайте Госдумы слова председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, несмотря на огромное эколого-экономическое и социальное значение ресурсов леса, уровень их освоения остается крайне низким (от 1,5 до 7% в зависимости от вида ресурса). Одной из причин этого являются недостатки правового регулирования, а именно «недостаточно определенное правовое содержание заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд», говорится в пояснительной записке.



«В статье 217 Налогового кодекса РФ уже прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Однако этой статьей никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. Мы хотим устранить несоответствие. Из за ошибок в законодательстве люди потеряли возможность зарабатывать, но одновременно потеряла и страна», — сказал глава комитета.



Как напомнил Николай Николаев, «в 90-е годы в стране существовало более 18 тыс. контор по заготовке ягод и грибов». По его словам, когда был принят Лесной кодекс, их осталось всего 715.

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