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Губернатор Челябинской области поручил отремонтировать здание больницы в Катав-Ивановске, пострадавшее от землетрясения

УрБК, Челябинск, 18.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение провести капитальный ремонт здания Катав-Ивановской центральной районной больницы, пострадавшего в ходе землетрясения 5 сентября.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области, капитальный ремонт планируется начать в 2019 году. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы.



Поручение оценить ущерб, который получило здание районной больницы Катав-Ивановска в результате землетрясения, дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский 5 сентября. Специалисты оценили ущерб зданию в 11 миллионов рублей.



«Катав-Ивановская больница обслуживает порядка 30 тыс. человек, и нам нужно оперативно сработать, не в ущерб качеству — полностью модернизировать здание медучреждения. При этом люди не должны страдать. Все нуждающиеся должны быть обеспечены необходимой медицинской помощью. Здание должно соответствовать современным требованиям к медицинскому учреждению», — подчеркнул Борис Дубровский.



Капитальный ремонт планируется начать в 2019 году. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы.



«К счастью, повреждений капитального характера, которые могли бы помешать больнице работать, нет. Повреждения есть, но они некритичные. Губернатором принято решение капитально отремонтировать районную больницу, чтобы привести ее в нормативное состояние. В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация. В начале 2019 года в больнице будет проведен капитальный ремонт», — пояснил Евгений Редин.



После ремонта в основной корпус больницы будет перенесена детская поликлиника, которая сегодня расположена в устаревшем здании. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы.



«Сегодня, с учетом заключения комиссии, учреждение работает в штатном режиме и оказывает все виды медицинской помощи, за исключением хирургической. Пациенты этого профиля маршрутизируются в ближайшую медицинскую организацию — медсанчасть Усть-Катава. Для улучшения транспортной доступности из Челябинска для этих целей направлены дополнительно два автомобиля скорой медицинской помощи», — пояснил министр здравоохранения области Сергей Приколотин.

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