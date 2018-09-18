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По факту гибели сотрудника предприятия УГМК в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело

УрБК, Краснотурьинск, 18.09.2018. Прокуратура Краснотурьинска провела проверку в связи с несчастным случаем на производстве, произошедшим 15 августа 2018 года на территории ОАО «Богословское рудоуправление» («УГМК-Холдинг»), в результате которого погиб сотрудник предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам рассмотрения материалов проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что 15 августа 2018 года около 21.30 на горизонте «минус 255 метров» шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление» произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение ее на проходчика, в результате чего работник скончался на месте происшествия.



В нарушение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 9 федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», при возникновении аварийной ситуации работы остановлены не были, а работники были допущены к производству работ при наличии нарушений требований безопасного их выполнения.



Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Краснотурьинска.



Кроме того, в настоящее время прокуратурой города проводится проверка соблюдения руководством ОАО «Богословское рудоуправление» законодательства об охране труда, по результатам которой будет дана оценка полноте принимаемых предприятием мер к предупреждению несчастных случаев на производстве.

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