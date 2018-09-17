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ЕВРАЗ представит инновационные рельсы и колеса на международной выставке InnoTrans
17 сентябрь 2018 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. ЕВРАЗ представит на крупнейшей международной железнодорожной выставке InnoTrans инновационные рельсы и колеса, сообщает пресс-служба компании.
ЕВРАЗ участвует в выставке InnoTrans, которая пройдет с 18 по 21 сентября в Берлине, в четвертый раз. На своем стенде компания представит рельсы по российскому, европейскому и американскому стандартам, а также локомотивные колеса и колеса для грузового движения.
На InnoTrans ЕВРАЗ традиционно презентует продукты, наиболее востребованные за рубежом. На данный момент в портфеле компании — более 20 видов рельсов и более 60 конструкций колес. Продукция экспортируется более чем в 20 стран мира. География экспортных продаж постоянно расширяется.
Напомним, что InnoTrans — крупнейшая в мире железнодорожная выставка-ярмарка транспортной техники и транспортных систем. Проводится раз в два года в Берлине. InnoTrans-2016 стала крупнейшей за все время проведения, собрав 2 955 экспонентов из 60 стран. На открытой площадке и рельсовых путях производители выставили 127 новейших образцов железнодорожной техники. За четыре дня выставки ее посетили 144 470 гостей из более чем 140 стран.
ЕВРАЗ участвует в выставке InnoTrans, которая пройдет с 18 по 21 сентября в Берлине, в четвертый раз. На своем стенде компания представит рельсы по российскому, европейскому и американскому стандартам, а также локомотивные колеса и колеса для грузового движения.
На InnoTrans ЕВРАЗ традиционно презентует продукты, наиболее востребованные за рубежом. На данный момент в портфеле компании — более 20 видов рельсов и более 60 конструкций колес. Продукция экспортируется более чем в 20 стран мира. География экспортных продаж постоянно расширяется.
Напомним, что InnoTrans — крупнейшая в мире железнодорожная выставка-ярмарка транспортной техники и транспортных систем. Проводится раз в два года в Берлине. InnoTrans-2016 стала крупнейшей за все время проведения, собрав 2 955 экспонентов из 60 стран. На открытой площадке и рельсовых путях производители выставили 127 новейших образцов железнодорожной техники. За четыре дня выставки ее посетили 144 470 гостей из более чем 140 стран.
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