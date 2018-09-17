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В Свердловской области на подготовку к зиме направлено почти 5,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Более половины свердловских муниципалитетов приступили к подаче тепла потребителям. Об этом сегодня, 17 сентября сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По информации Департамента информационной политики Свердловской области, на сегодняшний день системы централизованного теплоснабжения включили 52 из 94 территорий. В Свердловской области тепло получает почти 4% жилищного фонда и 2% объектов социальной сферы. Включение систем централизованного теплоснабжения в оставшихся муниципалитетах завершится к 1 октября.



Полностью отопление подключено в Пышминском городском округе, Баженовском, Краснополянском, Обуховском, Сладковском, Усть-Ницинском, Унже-Павинском сельских поселениях, Малышевском городском округе, Сосьве и Карпинске. Жилищный фонд полностью подключен также в Ирбитском районе, Артинском городском округе и Слободо-Туринском сельском поселении.



По информации регионального МинЖКХ, по области в работу включено 546 котельных (35%), отапливается 3,07 млн кв. м. жилья (3,61%) и 1 226 объектов социальной сферы (21%), в том числе 226 школ 288 детских садов, 261 учреждение здравоохранения, 326 учреждений культуры, 34 интерната и 92 прочих учреждений социальной сферы.



Из бюджетов всех уровней и средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на подготовку региона к зиме было направлено почти 5,5 млрд руб. Из них около 1,3 млрд — деньги областного бюджета.

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