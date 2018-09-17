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В Ивделе проводится проверка по факту пожара, в котором пострадали дети
17 сентябрь 2018 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В ночь на 15 сентября 2018 года в правоохранительные органы города Ивделя поступило сообщение о возгорании в частном доме. В результате пожара пострадали 6 малолетних детей 2003-2018 годов рождения.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области, по факту случившегося следственный отдел по городу Ивдель организовал проведение доследственной проверки.
Установлено, что в доме проживала женщина 1986 г.р. вместе с шестью малолетними детьми. В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела возгорание в районе печки. Она попыталась вывести детей и потушить пожар самостоятельно, однако огонь распространился не только на дом, но и на дворовые постройки.
Дети получили отравление угарным газом, а двое из них — мальчики 2017 и 2018 г.р. — ожоги 2-3 степени.
В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, причины возгорания и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области, по факту случившегося следственный отдел по городу Ивдель организовал проведение доследственной проверки.
Установлено, что в доме проживала женщина 1986 г.р. вместе с шестью малолетними детьми. В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела возгорание в районе печки. Она попыталась вывести детей и потушить пожар самостоятельно, однако огонь распространился не только на дом, но и на дворовые постройки.
Дети получили отравление угарным газом, а двое из них — мальчики 2017 и 2018 г.р. — ожоги 2-3 степени.
В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, причины возгорания и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.
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