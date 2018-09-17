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В Ивделе проводится проверка по факту пожара, в котором пострадали дети

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В ночь на 15 сентября 2018 года в правоохранительные органы города Ивделя поступило сообщение о возгорании в частном доме. В результате пожара пострадали 6 малолетних детей 2003-2018 годов рождения.



Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области, по факту случившегося следственный отдел по городу Ивдель организовал проведение доследственной проверки.



Установлено, что в доме проживала женщина 1986 г.р. вместе с шестью малолетними детьми. В ночь на 15 сентября женщина проснулась от удушья и увидела возгорание в районе печки. Она попыталась вывести детей и потушить пожар самостоятельно, однако огонь распространился не только на дом, но и на дворовые постройки.



Дети получили отравление угарным газом, а двое из них — мальчики 2017 и 2018 г.р. — ожоги 2-3 степени.



В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, причины возгорания и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.

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