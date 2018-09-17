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За 8 месяцев 2018 года в Екатеринбурге ввели в действие почти 1 млн кв. м. жилья
17 сентябрь 2018 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. С января по август в Екатеринбурге ввели в действие 977,3 тыс. кв. м. жилья, это на 9% меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
Индивидуальное строительство увеличилось с прошлого года на 35,7% и достигло 589 тыс. кв. м.
Индивидуальное строительство увеличилось с прошлого года на 35,7% и достигло 589 тыс. кв. м.
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