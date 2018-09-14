Новости дня
При поддержке Русфонда в Свердловской и Челябинской областях пройдет акция доноров костного мозга
14 сентябрь 2018 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Свердловская и Челябинская области присоединяются к донорской акции, приуроченной к Всемирному дню доноров костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Русфонда.
Акции в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, а также Челябинске и Магнитогорске пройдут с 15 по 23 сентября 2018 года.
Цель мероприятий — спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.
«Всемирный день доноров костного мозга (World Marrow Donor Day) в этом году выпадает на 15 сентября. Его отмечают более чем в 50 странах мира с 2015 года каждую третью субботу сентября, в России — с 2016 года. Традиционно в этот день пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, говорят спасибо своим донорам», — рассказали в пресс-службе.
Акции организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ. Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле», — поясняют в пресс-службе.
По данным Русфонда, поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом — около 1,4 млн руб.
Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. В объединенной базе зарегистрировано 83,5 тыс. потенциальных доноров (из них 79,1 тыс. — доноры из 15 российских локальных регистров и 4,4 тыс. — доноры из Казахстана).
Сдать кровь на типирование можно 15-23 сентября 2018 года в медицинских офисах «Инвитро». Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Акции в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, а также Челябинске и Магнитогорске пройдут с 15 по 23 сентября 2018 года.
Цель мероприятий — спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.
«Всемирный день доноров костного мозга (World Marrow Donor Day) в этом году выпадает на 15 сентября. Его отмечают более чем в 50 странах мира с 2015 года каждую третью субботу сентября, в России — с 2016 года. Традиционно в этот день пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, говорят спасибо своим донорам», — рассказали в пресс-службе.
Акции организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ. Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле», — поясняют в пресс-службе.
По данным Русфонда, поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом — около 1,4 млн руб.
Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. В объединенной базе зарегистрировано 83,5 тыс. потенциальных доноров (из них 79,1 тыс. — доноры из 15 российских локальных регистров и 4,4 тыс. — доноры из Казахстана).
Сдать кровь на типирование можно 15-23 сентября 2018 года в медицинских офисах «Инвитро». Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ОАО «МегаФон» и фонд «Мы вместе» проводят сбор денежных средств для детей с онкологическими заболеваниями
- В ОАО «НПК «Уралвагонзавод» прошел День донора
- Абоненты ОАО «Мегафон» могут помочь детям с онкологическими заболеваниями
- Сотрудники банка ООО КБ «Кольцо Урала» приняли участие в «Неделе донора»
- В ОАО «Уралтрансмаш» прошел День донора