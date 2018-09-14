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В результате кибермошенничества клиенты банков в Свердловской области безвозвратно потеряли в I полугодии 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. По итогам I полугодия 2018 года Свердловская область занимает 12 место среди субъектов РФ по объему хищений со счетов физлиц с использованием платежных карт (2,5 млн руб.) и 9 место по их количеству (1 276 несанкционированных операций). Об этом рассказал на брифинге в Екатеринбурге первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.



«С точки зрения операций юридических лиц, то положение области такое: 10 место по объему хищений со счетов юрлиц (10,5 млн руб.) и 5 место по их количеству (9 несанкционированных операций)», — отметил Андрей Сычев.



По словам эксперта, статистика свидетельствует, что с каждым годом количество попыток несанкционированных финансовых операций растет, а объем безвозвратных потерь средств физических и юридических лиц — уменьшается.

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