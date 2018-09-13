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Суд запретил екатеринбуржцу использовать квадрокоптер без разрешения

13 сентябрь 2018 (11:00)

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. В Екатеринбурге суд запретил местному жителю использовать квадрокоптер без разрешения. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что мужчина в 2017 году оказывал платные услуги населению по аэросъемке, осуществляя полеты принадлежащим ему квадрокоптере «DJIPhantom 4» над территорией города.

В прокуратуре отмечают, что, нарушая требования Воздушного кодекса РФ и правила использования воздушного пространства РФ, гражданин не во всех случаях получал разрешение на использование беспилотника и не страховал ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации данного квадрокоптера.

Кроме того, ранее он привлекался к административной ответственности за совершение над территорией Екатеринбурга полета того же квадрокоптера без соответствующего разрешения.

В связи с этим Свердловский транспортный прокурор в Ленинский районный суд Екатеринбурга направил иск о запрете незаконной деятельности.

Решением суда требования прокурора удовлетворены: гражданину запрещено выполнение полетов квадрокоптера «DJIPhantom 4» в воздушном пространстве РФ всех классов без получения разрешения органа обслуживания воздушного движения и направления ему плана полета и без страхования ответственности перед третьими лицами.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.

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